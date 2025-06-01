«Это хорошо». Замруководителя администрации президента РФ Орешкин о победе ЦСКА в Кубке России
Максим Орешкин рад победе ЦСКА в Кубке России.
ЦСКА выиграл FONBET Кубок России, победив «Ростов» в суперфинале (0:0, по пенальти – 4:3).
– ЦСКА выиграл трофей. Какие эмоции?
– Это хорошо, – сказал заместитель руководителя администрации президента РФ и болельщик ЦСКА.
Напомним, что в 2020 году Максим Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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