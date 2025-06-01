«Это хорошо». Замруководителя администрации президента РФ Орешкин о победе ЦСКА в Кубке России

Максим Орешкин рад победе ЦСКА в Кубке России.

ЦСКА выиграл FONBET Кубок России , победив «Ростов » в суперфинале (0:0, по пенальти – 4:3).

– ЦСКА выиграл трофей. Какие эмоции?

– Это хорошо, – сказал заместитель руководителя администрации президента РФ и болельщик ЦСКА.

Напомним, что в 2020 году Максим Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА.

Аплодирую Марко Николичу