Марко Николич: «Настроен только на золото в следующем чемпионате. Доволен, что ЦСКА выстоял в финале, «Ростову» практически ничего не позволили создать»
Марко Николич хотел бы выиграть чемпионат России в следующем сезоне.
Сегодня ЦСКА под его руководством одолел «Ростов» в финале FONBET Кубка России.
– Любой, кто играл в футбол, знает, что финал всегда получается тяжелым и нервным. Я доволен, что мы выстояли. «Ростову» практически ничего не позволили создать. Да, и мы не создали много, но контролировали ход встречи. Нам пришлось выиграть два финала.
Тут удачи нет. Чем больше работаешь, тем больше получаешь удачи. Я настроен в следующем сезоне только на золото в чемпионате России. Надо быть максималистом.
Очень рад, что взял первый трофей в ЦСКА. Меня приняли здесь с теплотой.
– Почему именно Акинфеев вышел в старте?
– Мы постоянно общаемся. «Будешь стоять на воротах?» – «Буду!»
Я был уверен в нем. Я был спокоен, верил в команду, – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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