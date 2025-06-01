Защитник ЦСКА Лукин: «Нужно первое место в РПЛ в следующем году. Думаю, сейчас нас все боятся»

Матвей Лукин заявил, что ЦСКА должен стать чемпионом в следующем году.

Московский клуб обыграл «Ростов » в суперфинале Фонбет Кубка России (0:0, 4:3 по пенальти) и завоевал трофей.

– Нужно в следующем году первое место в чемпионате, других вариантов у нас нет. Думаю, сейчас нас все боятся. Мы идем за первым местом и за Кубком. И за Суперкубком.

– Как чувствуешь себя после победы в Кубке России?

– Я уже бывалый (смеется). Во второй раз выигрываю. Поэтому обычный день.

– Твоя личная задача – вернуться в стартовый состав?

– Без сомнения. Я готов бороться. Можно играть больше и лучше.

– Когда Дивеев получил травму, была вероятность, что ты выйдешь?

– Да, отправили разминаться. Но Дивей доиграл на характере, молодец, – сказал защитник ЦСКА .