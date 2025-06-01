Альба о поражении «Ростова»: «Наши игроки не позволяли ЦСКА сделать многое, но и у нас тоже получалось не все. Мы не хотели серии пенальти»

Джонатан Альба прокомментировал поражение «Ростова» в финале Кубка России.

ЦСКА выиграл FONBET Кубок России , победив «Ростов » (0:0, по пенальти – 4:3).

В серии пенальти вратарь армейцев Игорь Акинфеев отбил удар Алексея Сутормина , Хорен Байрамян пробил в штангу.

– Что не получилось? Почему не смогли забить?

– Хочу сказать, что наши игроки выложились на максимум. Не позволяли сопернику сделать многое. Но и у нас самих тоже получалось не все. В первом тайме кое-что проходило, однако во втором тайме появилась усталость. Моментов стало еще меньше.

Что касается пенальти... Это не наше решение. Мы не хотели, чтобы игра закончилась серией пенальти.

– Жалеете, что доверили пробить в серии Байрамяну и Сутормину?

– Это было решение тренерского штаба. Всю ситуацию мы обсудим с игроками.

– На пенальти вышли только опытные игроки. Это запланировано?

– Так получилось. Мы советовались с игроками. Кто-то сказал, что не может бить, кто-то попросился попозже. Так и решили.

– Ятимов готовился к серии пенальти?

– Да, он с Виталием Кафановым очень хорошо готовился, – сказал главный тренер «Ростова » Альба.