Альба о поражении «Ростова»: «Наши игроки не позволяли ЦСКА сделать многое, но и у нас тоже получалось не все. Мы не хотели серии пенальти»
ЦСКА выиграл FONBET Кубок России, победив «Ростов» (0:0, по пенальти – 4:3).
В серии пенальти вратарь армейцев Игорь Акинфеев отбил удар Алексея Сутормина, Хорен Байрамян пробил в штангу.
– Что не получилось? Почему не смогли забить?
– Хочу сказать, что наши игроки выложились на максимум. Не позволяли сопернику сделать многое. Но и у нас самих тоже получалось не все. В первом тайме кое-что проходило, однако во втором тайме появилась усталость. Моментов стало еще меньше.
Что касается пенальти... Это не наше решение. Мы не хотели, чтобы игра закончилась серией пенальти.
– Жалеете, что доверили пробить в серии Байрамяну и Сутормину?
– Это было решение тренерского штаба. Всю ситуацию мы обсудим с игроками.
– На пенальти вышли только опытные игроки. Это запланировано?
– Так получилось. Мы советовались с игроками. Кто-то сказал, что не может бить, кто-то попросился попозже. Так и решили.
– Ятимов готовился к серии пенальти?
– Да, он с Виталием Кафановым очень хорошо готовился, – сказал главный тренер «Ростова» Альба.