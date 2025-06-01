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Аль-Хелайфи заплакал, говоря о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Я спал с кубком. Подумал, что это сон, но когда проснулся – понял, что это правда»

Нассер Аль-Хелаифи признался, что спал с кубком после победы «ПСЖ» в ЛЧ.

Парижский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, в финале обыграв «Интер» со счетом 5:0. 

«Я подумал, что, может быть, это сон, но когда проснулся – понял, что нет: это правда. Я спал с кубком вчера!

Все, что мы сделали для парижан за 14 лет... Вчера вечером я был очень счастлив и горд. В это трудно поверить, трудно поверить во все, что мы сделали для людей в Париже. Мы очень много работали ради этого... 14 лет. Честно говоря, это было совсем не просто.

Если бы мы выиграли раньше, возможно, это не было бы так особенно. Это было очень важно для Парижа, для Франции. Мы говорим не только о «ПСЖ», но и о Франции – у нас французский флаг на футболке. Мы гордимся этим», – сказал президент клуба в эфире TF1, заплакав в ходе речи.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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