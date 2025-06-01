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Хабиб встретился с Сафоновым после финала ЛЧ: «Вписал свое имя в историю»

Хабиб Нурмагомедов встретился с Матвеем Сафоновым после финала Лиги чемпионов.

«Вписал свое имя в историю», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Нурмагомедов, выложив совместное фото с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.

Напомним, «ПСЖ» выиграл финал Лиги чемпионов, разгромив миланский «Интер» со счетом 5:0.

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Махачев и Хабиб встретились с Это′О на финале ЛЧ: «Вперед, «Анжи»!

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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