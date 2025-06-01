«Очень серьезное достижение». Андрей Кириленко поздравил Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов
Андрей Кириленко поздравил Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов.
«Конечно же, это очень серьезное достижение. Не так много у нас футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов. А это самое серьезное достижение на клубном уровне.
Поздравляю Матвея!» – сказал президент РФБ.
В субботу в Мюнхене «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0 и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.
В текущем сезоне вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и семь раз отстоял на ноль.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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