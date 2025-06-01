«Очень серьезное достижение». Андрей Кириленко поздравил Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов

Андрей Кириленко поздравил Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов.

«Конечно же, это очень серьезное достижение. Не так много у нас футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов. А это самое серьезное достижение на клубном уровне.

Поздравляю Матвея!» – сказал президент РФБ .

В субботу в Мюнхене «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0 и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

В текущем сезоне вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и семь раз отстоял на ноль.