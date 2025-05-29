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  • Черданцев о «Краснодаре»: «Новый чемпион – это очень важно для развития лиги. «Быки» прибавили в солидности по сравнению с прошлым сезоном, раньше им не хватало инстинкта убийцы»
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Черданцев о «Краснодаре»: «Новый чемпион – это очень важно для развития лиги. «Быки» прибавили в солидности по сравнению с прошлым сезоном, раньше им не хватало инстинкта убийцы»

Георгий Черданцев высказался о чемпионстве «Краснодара».

«Быки» завоевали золото Мир РПЛ, набрав 67 очков по итогам сезона и опередив «Зенит» на 1 балл. 

– Можно поздравить лигу с тем, что сезон был интересным, увлекательным. Новый чемпион – это очень важно для развития лиги.

«Краснодар», конечно, надо поздравить. Они заслужили эту победу, безусловно, долго к ней шли. На мой взгляд, ключевой матч был с «Оренбургом», как и говорил ранее. Они молодцы, справились, хотя игра проходила нелегко. Чемпионский матч был именно в Оренбурге, вообще не знаю, почему все ставили под сомнение их победу дома с «Динамо», я был абсолютно уверен в «быках».

Мне кажется, после первого тайма «Динамо» узнало счет в матче ЦСКА с «Пари НН». Никто особо из динамовцев не верил, что нижегородцы отнимут очки. Было понятно, что «Краснодар» этот матч выиграет. Повторяю, «Краснодар» ключевую победу одержал в Оренбурге.

Меня удивило, насколько «быки» спокойно играли. Без всякой нервотрепки. «Краснодар» прибавил в солидности по сравнению с прошлым сезоном. Раньше им не хватало какой-то чемпионской хватки, чемпионского инстинкта убийцы. У «быков» не было никакого упаднического настроения после поражений от «Зенита» и ЦСКА.

Конечно, Сергея Николаевича Галицкого и руководство клуба тоже надо отдельно поздравить. «Краснодар» развивает инфраструктуру не только в городе, но и крае, поэтому у станичных мальчишек есть отличные условия для занятий футболом.

Мусаев как тренер здорово прибавил. Корниленко, который был у меня в эфире и учился вместе с Мурадом на лицензию Pro, рассказал, что Мусаев был самым подготовленным из всех. Он окреп по-тренерски, с ним окреп и «Краснодар».

– Что скажете про «Зенит»?

– Пример «Зенита» говорит о том, что конкуренция – это палка о двух концах. Мостовой проводит прекрасный сезон, забивает 9 мячей, но он не игрок основного состава. Здорово, что есть конкуренция, но она может и мешать, ведь должен быть стабильный стартовый состав.

У «Реала» или «Барселоны», например, есть четкий основной состав. Сила «Краснодара» – это сыгранность состава. Понятно, что это огромный риск. Не дай бог там Сперцян или Кордоба получают травму и выбывают надолго. Это беда, катастрофа для «Краснодара». С другой стороны, ты не можешь позволить в чемпионате России иметь нападающего уровня Кордобы в запасе, это невозможно. Если делаешь ставку на стабильность состава, как «Реал», это дает свои плоды. Не каждый сезон, но в целом эта концепция работает. И «Краснодар» нам в этом сезоне показал.

Семаку с двумя-тремя футболистами на одно место было сложно. Он так до конца сезона и не определился со стартовым составом. Когда у тебя постоянно меняются люди, о сыгранности говорить очень сложно, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Кто выиграет Лигу чемпионов?8125 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Черданцев
logoМурад Мусаев
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoСергей Галицкий
logoАндрей Мостовой
logoЭдуард Сперцян
logoМатч ТВ
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