Мажич останется во главе судейского департамента РФС: «Вы читали газеты или нет? Вы слушали Дюкова? Он очень серьезный человек»

Милорад Мажич продолжит работу во главе судейского департамента РФС.

Серб возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС ) летом 2023 года, заключив двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Летом 2024 стало известно об объединении департаментов судейства и инспектирования.

– Вы остаетесь в РФС?

– А вы читали газеты или нет?

– Кроме инсайдов, ничего не было. Можете подтвердить, что остаетесь?

– Конечно, я остаюсь в России.

– Контракт уже подписан?

– Вы слушали, что говорил глава РФС (Александр Дюков – Спортс’‘)? Он очень серьезный человек. Я не понимаю этого вопроса, – сказал Мажич.