Мажич останется во главе судейского департамента РФС: «Вы читали газеты или нет? Вы слушали Дюкова? Он очень серьезный человек»
Милорад Мажич продолжит работу во главе судейского департамента РФС.
Серб возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) летом 2023 года, заключив двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.
Летом 2024 стало известно об объединении департаментов судейства и инспектирования.
– Вы остаетесь в РФС?
– А вы читали газеты или нет?
– Кроме инсайдов, ничего не было. Можете подтвердить, что остаетесь?
– Конечно, я остаюсь в России.
– Контракт уже подписан?
– Вы слушали, что говорил глава РФС (Александр Дюков – Спортс’‘)? Он очень серьезный человек. Я не понимаю этого вопроса, – сказал Мажич.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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