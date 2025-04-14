РФС первым в мире показал повторы с монитора ВАР на табло стадиона: «Мы внедряем самые современные и передовые практики в российском футболе»
Российский футбольный союз заявил, что первым в мире использовал технологию On-Field Review, позволяющую передавать на табло в чаше стадиона изображение с монитора во время просмотра эпизода главным судьей. Новинка была опробована в 24-м туре на стадионах «Спартака», «Ахмата» и «Пари НН».
«В матче между нижегородским «Пари НН» и московским «Динамо», который прошел на стадионе «Нижний Новгород» 12 апреля, в добавленное время встречи видеоарбитр Артем Любимов пригласил главного судью Кирилла Левникова к монитору для проверки возможной игры рукой со стороны игрока хозяев. Одновременно с этим на табло началась трансляция тех же повторов, которые в этот момент изучал арбитр.
Новая практика стала логичным продолжением начатого ранее эксперимента РФС, в рамках которого судьи объявляют свои решения после вмешательства ВАР по громкой связи. Мир РПЛ стала первым крупным национальным чемпионатом, где была опробована данная технология. Ее использование было предварительно согласовано с ФИФА и IFAB», – говорится в сообщении Российского футбольного союза.
Начальник отдела судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал использование On-Field Review.
«Мы внедряем самые современные и передовые практики в российском футболе. В прошлом году мы первыми в Европе присоединились к эксперименту ФИФА и IFAB по объявлению решения судьи после просмотра ВАР. Следующий шаг – дать понимание болельщикам на трибунах, какой именно момент и эпизод просматривает арбитр. Такая возможность уже есть у телезрителей, теперь она появится и у зрителей на трибунах.
Мы получили согласие ФИФА на проведение данного эксперимента. РФС будет информировать о его результатах, что поможет ФИФА внедрить это решение на одном из следующих своих турниров. Надеемся, что внедрение данной технологии улучшит качество просмотра футбола на стадионе и повысит лояльность болельщиков к судейству», – сказал Мажич.
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