ЦСКА выиграл Кубок России дважды за три года. До этого побед не было с 2013-го
ЦСКА выиграл FONBET Кубок России во второй раз за три года.
Сегодня в финале команда Марко Николича в серии послематчевых пенальти одолела «Ростов».
Также армейцы выиграли турнир в 2023 году. До этого побед не было с 2013-го.
В общей сложности ЦСКА выиграл Кубок девять раз и повторил рекорд «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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