ЦСКА выиграл Кубок России дважды за три года. До этого побед не было с 2013-го

ЦСКА выиграл FONBET Кубок России во второй раз за три года.

Сегодня в финале команда Марко Николича в серии послематчевых пенальти одолела «Ростов ».

Также армейцы выиграли турнир в 2023 году. До этого побед не было с 2013-го.

В общей сложности ЦСКА выиграл Кубок девять раз и повторил рекорд «Локомотива».