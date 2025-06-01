Лапочкин об отмене гола ЦСКА: «Вне игры – определенно правильно. Мойзес находится за линией офсайда, мешает Комличенко»

Сергей Лапочкин заявил, что гол ЦСКА в суперфинале Кубка отменен правильно.

На 9-й минуте решающего матча FONBET Кубка России дальним ударом забил хавбек армейцев Иван Обляков – вратарь ростовчан Рустам Ятимов допустил ошибку, пытаясь отбить летевший прямо в него мяч.

Однако главный судья встречи Кирилл Левников после подсказки ВАР несколько раз подходил к монитору и в итоге, после 6-минутного изучения эпизода , отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника ЦСКА Мойзеса Барбозы, который блокировал путь форварду Николаю Комличенко.

«В момент подачи Мойзес находится за линией офсайда, дальше мешает Комличенко, и поэтому по правилам это активная фаза вне игры.

Вне игры – определенно правильно. И после ВАР монитора судья правильно отменил гол. Это вне игры», – сказал бывший судья ФИФА.

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