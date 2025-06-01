Мелехин наступил на бедро Облякову. Левников не показал карточку защитнику «Ростова» в Суперфинале Кубка с ЦСКА

Игрок «Ростова» Мелехин шипами наступил на соперника из ЦСКА Облякова.

«Ростов » играет с ЦСКА в Суперфинале FONBET Кубка России (0:0, перерыв).

На 43-й минуте защитник дончан Виктор Мелехин наступил на бедро лежавшего на газоне полузащитника армейцев Ивана Облякова .

26-летний хавбек москвичей вскочил на ноги и эмоционально высказал претензии. Однако главный арбитр матча Кирилл Левников никак не наказал 21-летнего Мелехина. ВАР не вмешался в эпизод.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.