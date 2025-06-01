РФС сообщил о проблемах с ВАР на суперфинале Кубка России. Гол ЦСКА «Ростову» отменили после 6-минутной проверки

На финале Кубка России «Ростов» – ЦСКА возникли проблемы с работой ВАР.

На 9-й минуте суперфинала FONBET Кубка России хавбек армейцев Иван Обляков забил после ошибки голкипера ростовчан Рустама Ятимова. Но главный арбитр матча Кирилл Левников после подсказки ВАР несколько раз подходил к монитору и в итоге, после 6-минутного изучения эпизода , отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника ЦСКА Мойзеса Барбозы, мешавшего нападающему Николаю Комличенко.

Как сообщили РИА Новости в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС ), подобная задержка с вынесением решения по эпизоду связана с проблемами со связью. Игра проходит с ограниченными техническими возможностями системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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