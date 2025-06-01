Фадеев исполнил новый гимн Кубка России перед матчем «Ростов» – ЦСКА, Долина – гимн РФ

Максим Фадеев исполнил новый гимн Кубка России.

ЦСКА играет с «Ростовом » в Суперфинале FONBET Кубка России в «Лужниках». Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед началом матча 57-летний певец, композитор, поэт и продюсер вместе с Машей Гулевич в честь Дня защиты детей исполнил композицию «Скажите детям».

Затем Фадеев, который стал автором нового гимна Кубка России, исполнил эту инструментальную композицию.

После Фадеева гимн России исполнила народная артистка Российской Федерации Лариса Долина.