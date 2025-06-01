«Аталанта» попрощалась с Гасперини: «За 9 лет мы добились выдающихся результатов. Это не просто страница, а целая великая глава, которая навсегда останется в истории клуба»

«Аталанта» опубликовала сообщение об уходе главного тренера.

Джан Пьеро Гасперини покидает команду, которую тренировал с 2016 года. Ожидается, что в ближайшее время он возглавит «Рому».

«Аталанта» поблагодарила 67-летнего специалиста, отметив, что их история была «чудесной, скорее уникальной в мире футбола, чем просто редкой».

«За девять исключительных и насыщенных лет мы добились выдающихся результатов в Италии и Европе. Это не просто страница, а целая великая глава, которая навсегда останется в истории «Аталанты», как и глубокая привязанность и искреннее уважение, которые нас объединяли и будут связывать впредь, несмотря на то, что наши профессиональные пути теперь расходятся», – говорится в сообщении.

«Аталанта » под руководством Гасперини выиграла Лигу Европы (первый трофей с 1963-го) и четыре раза финишировала третьей в Серии А.