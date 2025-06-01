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«Балтика» подписала нигерийского форварда Йенне из «Арарат-Армении». Контракт – до 2028-го

«Балтика» объявила о переходе Тентона Йенне из «Арарата».

24-летний нигерийский нападающий подписал контракт до 2028 года, сообщает пресс-служба калининградского клуба. 

«За «Арарат-Армению» Йенне провел 113 матчей, отметился 46 голами и 24 результативными передачами. Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Армении Йенне входит в тройку лучших снайперов турнира, отличившись 16 раз. Также нападающий является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Мы приветствуем Тентона в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» – говорится в сообщении «Балтики». 

«Балтика» по итогам прошедшего сезона вернулась в РПЛ

Фото: t.me/fc_baltika/24881

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Балтики»
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Тентон Йенне
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