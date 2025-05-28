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Семшов об отказе «Черноморцу» в лицензии: «Если город маленький, зачем строить арену на 10 тысяч? До ЧМ у Калининграда, Екатеринбурга и Сочи не было новых стадионов»

Игорь Семшов осудил решение отказать «Черноморцу» в лицензии для Мир РПЛ.

«У меня большое разочарование от решения по «Черноморцу». Команда вышла по спортивному принципу, но из-за проблем со стадионом лицензию не дали. 

Да, там не новый стадион, но не новый он был до ЧМ у Калининграда, Екатеринбурга, Сочи и многих других городов. Это не клубы в этих городах построили арены, чтобы сейчас упрекать Новороссийск. 

Я бывал в Новороссийске – арена в прекрасном месте, там отличные раздевалки для футболистов, и у меня не осталось в принципе впечатлений, которые бы убеждали в том, что играть там на уровне РПЛ нельзя. Если надо поставить аппаратуру на входе, предложил бы дать срок на ее установку, дать время, но не лишать город большого футбола. 

Не понял решения, которое предлагалось — сыграть в другом городе в том же субъекте федерации. То есть у болельщиков Новороссийска была команда, потом она вышла в высшую лигу, а теперь от болельщиков матчи команды куда-то увезут, и все игры в РПЛ будут гостевыми?

В Оренбурге не было стадиона на 10 тысяч зрителей – теперь он появился. Мы видели там аншлаги после этого, а в целом клуб и РПЛ сильно прибавили от того, что добавили кресел? Зачем клуб заставляли расширять эту арену, если 10 тысяч там не собираются никогда? На мой взгляд, требование по минимальной вместимости достаточно спорное.

У Новороссийска шикарная посещаемость, там любят футбол. Я вижу, какие есть стадионы в Испании. Ну они не идут в сравнение в РПЛ – они иногда старые просто. Стадион, где играет Эйбар, построили в 40-х годах прошлого века, там нет вместимости в 10 тысяч. Но для РПЛ он не годится. Когда «Эйбар» играл в чемпионате Испании, туда приезжала играть «Барса» с Месси, но в РПЛ бы эту арену просто не допустили к чемпионату.

Мне очень обидно за Новороссийск. Когда мы говорим о минимальной вместимости в 10 тысяч, надо брать в расчет и ситуацию с населением города. Если город маленький, зачем там строить арену на 10 тысяч?

На мой взгляд, критериев тут должно быть три — спортивная составляющая команды, удобство для игроков и зрителей», — сказал бывший полузащитник сборной России.

«Черноморец» об отказе в лицензии: «К сожалению, в Новороссийске не проходил ЧМ, поэтому в городе-герое нет современного стадиона. Оставляем за собой право обжаловать решение»

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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