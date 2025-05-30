«Балтика» подписала хавбека «Партизана» Ковача. Контракт – до 5 июня 2030 года
«Балтика» объявила о первом летнем трансфере.
К команде, поднявшейся в Мир РПЛ, присоединяется Стефан Ковач. Полузащитник, ранее выступавший за «Партизан», заключил контракт сроком до 5 июня 2030 года.
В этом сезоне босниец провел 29 игр в чемпионате Сербии и забил 4 гола, а также отдал 3 голевых паса. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Изображение: t.me/fc_baltika
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Балтики»
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