Кордоба не сыграет с Перу и Аргентиной в отборе ЧМ-2026 из-за мышечной травмы
Джон Кордоба пропустит ближайшие отборочные матчи ЧМ-2026 в Южной Америке.
Форвард «Краснодара» не сыграет за сборную Колумбии из-за незначительной мышечной травмы.
Вместо него в национальную команду вызван Рафаэль Борре из «Интернасьонала».
6 июня Колумбия встретится дома с Перу, а 11-го числа сыграет в гостях с Аргентиной.
После 14 туров сборная Колумбии занимает в таблице квалификации 6-е место, дающее право на выход в финальный этап ЧМ напрямую.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Федерации футбола Колумбии
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