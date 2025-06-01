Сутормин о Суперфинале Кубка с ЦСКА: «В таких матчах нет фаворита. «Ростов» будет играть в свой футбол и постарается завоевать трофей»

Алексей Сутормин заявил, что в финальном матче Кубка России нет фаворита.

«Ростов» сегодня сыграет с ЦСКА в Суперфинале Фонбет Кубка России. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

– Как вы реагируете на то, что ЦСКА считается фаворитом?

– Абсолютно спокойно реагируем на это. Это финал, в таких матчах всегда нет фаворита.

Мы будем играть в свой футбол и постараемся завоевать трофей, – сказал полузащитник «Ростова ».