Губерниев о пиве на стадионах: «Если разрешить, ничего страшного не будет, ЧМ-2018 это показал. Это дополнительный способ пополнить бюджет, и болельщики расслабятся»

Дмитрий Губерниев не видит ничего плохого в разрешении пива на стадионах.

«Идея вернуть пиво на стадионы здравая, ничего страшного не произойдет. Мы проверили это на чемпионате мира-2018 по футболу в России.

Продажа пива на аренах – это дополнительный способ пополнить бюджет, да и болельщики расслабятся во время матчей. Не надо думать, что все поголовно начнут бузить после бокала пива.

В конце концов можно ограничить градус напитка и продавать на стадионах совсем легкое пиво», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

Депутат Журова о пиве на стадионах: «Запретили, потому что нация спивалась. Можно разрешить на нескольких матчах в качестве эксперимента, если будут пьяные неадекваты – нам это не нужно»