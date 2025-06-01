На базе «Фиорентины» ночью случился пожар, загорелось помещение молодежной команды. Троих мальчиков и одного взрослого доставили в больницу, они надышались дымом

В тренировочном центре «Фиорентины» ночью случился пожар.

Возгорание произошло в одном из помещений, предназначенных для футболистов молодежной команды. Пожар распространился в коридор, затронул несколько дверей и переместился на крышу здания.

Пожарная служба направила на место происшествия в общей сложности 20 спасательных единиц. Ликвидация возгорания происходила примерно с двух часов ночи до шести утра.

Медицинские службы отправили в больницу троих мальчиков и одного взрослого. Их состояние должны были проверить в связи с активным вдыханием продуктов горения.