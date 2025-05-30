Де Хеа продлил с «Фиорентиной» контракт до 2028 года

Давид Де Хеа принял решение остаться в «Фиорентине».

Клуб объявил, что голкипер продлил контракт до 2028 года.

Ранее сообщалось , что на испанца претендовал «Монако ».

В этом сезоне Де Хеа провел 42 матча в составе «Фиорентины» и не пропустил в 11 из них. Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .