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Де Хеа продлил с «Фиорентиной» контракт до 2028 года

Давид Де Хеа принял решение остаться в «Фиорентине».

Клуб объявил, что голкипер продлил контракт до 2028 года.

Ранее сообщалось, что на испанца претендовал «Монако».

В этом сезоне Де Хеа провел 42 матча в составе «Фиорентины» и не пропустил в 11 из них. Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Фиорентины»
logoДавид Де Хеа
logoсерия А Италия
logoМонако
logoФиорентина
logoлига 1 Франция
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