Де Хеа продлил с «Фиорентиной» контракт до 2028 года
Давид Де Хеа принял решение остаться в «Фиорентине».
Клуб объявил, что голкипер продлил контракт до 2028 года.
Ранее сообщалось, что на испанца претендовал «Монако».
В этом сезоне Де Хеа провел 42 матча в составе «Фиорентины» и не пропустил в 11 из них. Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Фиорентины»
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