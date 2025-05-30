«Фиорентина» расторгла контракт с Палладино. Тренер и клуб продлили соглашение в начале месяца
«Фиорентина» объявила об уходе Раффаэле Палладино.
Клуб и главный тренер расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба «фиалок».
В начале мая «Фиорентина» продлила соглашение с Палладино на один год.
В прошедшем сезоне Серии А «Фиорентина» финишировала на 6-м месте и выступит в Лиге конференций.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Фиорентины»
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