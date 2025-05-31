Директор «Пари НН» Удальцов: «Не заслуживаем РПЛ, по спортивному принципу мы не сохранили прописку. Если исполком РФС примет решение оставить нас, это будет фарт»

Директор «Пари НН» Удальцов считает, что команда не заслуживает участия в РПЛ.

«По спортивному принципу мы не сохранили прописку. Но если исполком [РФС ] примет решение оставить нас, то это будет... Фарт.

Конечно, мы не заслуживаем. Но если говорить глобально: сам город, стадион, клуб достойны РПЛ .

Большая проблема, что мы не выполнили задачу. Мы все вместе допустили определенные ошибки, ответственности с себя не снимаем», – сказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов после вылета в результате поражения от «Сочи » (1:3) в ответном стыковом матче.

Ранее «Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ, не получили лицензию на следующий сезон.