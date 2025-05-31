Директор «Пари НН» Удальцов: «Не заслуживаем РПЛ, по спортивному принципу мы не сохранили прописку. Если исполком РФС примет решение оставить нас, это будет фарт»
Директор «Пари НН» Удальцов считает, что команда не заслуживает участия в РПЛ.
«По спортивному принципу мы не сохранили прописку. Но если исполком [РФС] примет решение оставить нас, то это будет... Фарт.
Конечно, мы не заслуживаем. Но если говорить глобально: сам город, стадион, клуб достойны РПЛ.
Большая проблема, что мы не выполнили задачу. Мы все вместе допустили определенные ошибки, ответственности с себя не снимаем», – сказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов после вылета в результате поражения от «Сочи» (1:3) в ответном стыковом матче.
Ранее «Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ, не получили лицензию на следующий сезон.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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