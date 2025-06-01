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Бекхэм об «МЮ»: «Тяжелые времена, мне не нравится происходящее в клубе. Игроки вели себя неправильно во многих случаях»

Дэвид Бекхэм недоволен ситуацией в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне «МЮ» занял 15-е место в АПЛ, набрав 42 очка. В Лиге Европы команда дошла до финала, где уступила «Тоттенхэму».

«Тяжелые времена. Мне не нравятся некоторые вещи, которые происходят в клубе. Главное – это игра на поле, но, честно говоря, многое из того, что я вижу, не устраивает меня как болельщика, который любит «Манчестер Юнайтед».

Вы должны представлять эмблему. Вот в чем дело. Я видел много случаев, когда игроки действовали неправильно», – сказал бывший игрок «МЮ» в интервью CBS.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoДэвид Бекхэм
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