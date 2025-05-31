Пол Инс: «Грустно от того, где находится «МЮ». У игроков в наши дни нет психологической устойчивости. Когда я играл, мы анализировали новичков: «Достаточно ли он хорош, чтобы играть за нас?»

Пол Инс заявил о ментальной неготовности футболистов «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне команда тренера Рубена Аморима стала 15-й в таблице АПЛ.

«Мне грустно от того, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед». В командах, в которых я играл, были не только топ-футболисты, но у них были и отличные характеры.

Гари Невилл, Джейми Каррагер и Рой Кин говорят о том, что в игре нет характера, потому что у игроков в наши дни нет такой психологической устойчивости.

Когда я играл за «Юнайтед», мы как игроки анализировали потенциальных новичков и спрашивали: «Достаточно ли он хорош, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед»?».

Дело не только в том, что ты был лучшим как футболист, но и в том, как ты вел себя и справлялся с давлением и ожиданиями, связанными с игрой за «Юнайтед».

Фанаты требуют, чтобы ты проявлял себя каждую неделю, но некоторые из нынешних игроков не могут справиться с этим психологически. У них не хватает характера, чтобы сделать это», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Пол Инс.