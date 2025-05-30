«Челси» хочет 25 млн евро за Петровича, вратарь интересен «Монако»

«Челси» хочет 25 млн евро за Джордже Петровича.

25-летний вратарь из Сербии провел сезон в аренде в «Страсбуре », где сыграл 31 матч в Лиге 1, из которых 10 – на ноль.

По информации L’Équipe, Петрович является трансферной целью «Монако» этим летом.

Принадлежащий «Челси » голкипер открыт к переходу в «Монако », однако проблемой может стать запрашиваемая сумма в 25 миллионов евро.

С монегасками также связывают Давида Де Хеа из «Фиорентины» и Марчина Булку из «Ниццы».