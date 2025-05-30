«Челси» хочет 25 млн евро за Петровича, вратарь интересен «Монако»
«Челси» хочет 25 млн евро за Джордже Петровича.
25-летний вратарь из Сербии провел сезон в аренде в «Страсбуре», где сыграл 31 матч в Лиге 1, из которых 10 – на ноль.
По информации L’Équipe, Петрович является трансферной целью «Монако» этим летом.
Принадлежащий «Челси» голкипер открыт к переходу в «Монако», однако проблемой может стать запрашиваемая сумма в 25 миллионов евро.
С монегасками также связывают Давида Де Хеа из «Фиорентины» и Марчина Булку из «Ниццы».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Get football news France
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