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«Челси» хочет 25 млн евро за Петровича, вратарь интересен «Монако»

«Челси» хочет 25 млн евро за Джордже Петровича.

25-летний вратарь из Сербии провел сезон в аренде в «Страсбуре», где сыграл 31 матч в Лиге 1, из которых 10 – на ноль. 

По информации L’Équipe, Петрович является трансферной целью «Монако» этим летом.

Принадлежащий «Челси» голкипер открыт к переходу в «Монако», однако проблемой может стать запрашиваемая сумма в 25 миллионов евро.

С монегасками также связывают Давида Де Хеа из «Фиорентины» и Марчина Булку из «Ниццы».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Get football news France
возможные трансферы
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoСтрасбур
logoлига 1 Франция
logoНицца
logoДжордже Петрович
logoДавид Де Хеа
logoМонако
logoМарчин Булка
logoФиорентина
logoсерия А Италия
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