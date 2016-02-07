Де Хеа интересен «Монако». «Фиорентина» хочет продлить контракт с вратарем до 2028 года
Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Лиге 1.
По информации Фабрицио Романо, интерес к подписанию вратаря «Фиорентины» проявляет «Монако».
Итальянцы в данный момент ведут переговоры о продлении контракта с 34-летним игроком до 2028 года. Это приоритетная задача клуба из Флоренции.
В минувшем сезоне Серии А Де Хеа провел 35 матчей (11 сухих) и пропустил 38 голов.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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