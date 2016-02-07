Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Лиге 1.

По информации Фабрицио Романо, интерес к подписанию вратаря «Фиорентины» проявляет «Монако ».

Итальянцы в данный момент ведут переговоры о продлении контракта с 34-летним игроком до 2028 года. Это приоритетная задача клуба из Флоренции.

В минувшем сезоне Серии А Де Хеа провел 35 матчей (11 сухих) и пропустил 38 голов.