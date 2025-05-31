Вернер вернулся в «Лейпциг» после аренды в «Тоттенхэме». Форстер, Регилон и Уайтмэн покинули лондонский клуб из-за завершения контрактов

Четыре футболиста завершили выступления в «Тоттенхэме».

Лондонский клуб объявил, что вратарь Фрэйзер Форстер , защитник Серхио Регилон и голкипер Алфи Уайтмэн покинули команду в связи с завершением контрактов.

Нападающий Тимо Вернер вернулся в «Лейпциг» после истечения срока аренды.

В прошедшем сезоне Форстер провел 7 матчей за «шпор» в АПЛ и пропустил 15 мячей. Регилон сыграл четыре игры за команду в чемпионате.

Уайтмэн не провел ни одного матча за клуб в минувшем сезоне. Вернер сделал три голевых передачи в 18 матчах в АПЛ.