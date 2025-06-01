Петров об Агкацеве: «Мы уже год назад понимали, что Стас готов стать основным вратарем «Краснодара». Поэтому спокойно отпустили Сафонова»

Сергей Петров высказался о прогрессе вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.

— Самый сложный момент для «Краснодара» в этот чемпионский сезон?

— Думаю, в первую очередь концовка матча в Махачкале, когда Агкацев пенальти отбил. Это был волнительный момент. Но мы показали, что можем побеждать за счет характера.

— За счет чего сумели безболезненно пережить уход Сафонова в ПСЖ? Как Агкацев сумел его заменить?

— Стас и в прошлые сезоны показывал себя очень хорошо. Периодически подменял Матвея, играл в Кубке. Мы уже год назад понимали, что он абсолютно готов стать основным вратарем. Поэтому спокойно отпустили Сафонова.

И рады за него. Он взял чемпионство во Франции, мы со Стасом взяли чемпионство в России. Матвей уехал в Европу, в такой клуб, как ПСЖ — это правильный выбор. Он молодец, что бьется за место в основном составе, выигрывает трофеи, – сказал защитник «Краснодар».