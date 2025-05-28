Кафанов об Агкацеве: «Становится большим вратарем. Огромный прогресс — прежде всего в психологии и сильном менталитете»

Виталий Кафанов рассказал, в чем прибавил Станислав Агкацев.

В прошедшем сезоне голкипер стал чемпионом Мир РПЛ в составе «Краснодара ».

«Огромный прогресс в игре Стаса — прежде всего в плане психологии и в сильном менталитете. Потому что вратарь подвергается большому психологическому давлению, когда команда борется за чемпионство, где каждая ошибка стоит не только потерянных очков, но и золотых медалей.

Это говорит о том, что уже сегодня Стас становится большим вратарем», – сказал тренер вратарей сборной России.