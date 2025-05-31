Николич перед Суперфиналом с «Ростовом»: «ЦСКА должен показать, что заслуживает трофей. У нас есть уверенность в своих силах»

Марко Николич высказался перед Суперфиналом Фонбет Кубка России с «Ростовом».

«Это финал, одна игра – самая главная. Все живы и готовятся. Мы одна команда, которая не вылетела в этом году.

Сейчас мы играем Суперфинал. Должны показать, что заслуживаем трофей. У нас есть уверенность в своих силах. С уважением относимся к сопернику», – сказал главный тренер ЦСКА.

Матч между «Ростовом » и ЦСКА завтра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.