Николич перед Суперфиналом с «Ростовом»: «ЦСКА должен показать, что заслуживает трофей. У нас есть уверенность в своих силах»
Марко Николич высказался перед Суперфиналом Фонбет Кубка России с «Ростовом».
«Это финал, одна игра – самая главная. Все живы и готовятся. Мы одна команда, которая не вылетела в этом году.
Сейчас мы играем Суперфинал. Должны показать, что заслуживаем трофей. У нас есть уверенность в своих силах. С уважением относимся к сопернику», – сказал главный тренер ЦСКА.
Матч между «Ростовом» и ЦСКА завтра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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