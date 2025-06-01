Дуэ о 5:0 «ПСЖ» с «Интером» в финале ЛЧ: «Безумие! Мечта стала реальностью. Спасибо, Париж!»
Дезире Дуэ высказался после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Парижский клуб впервые стал обладателем трофея, разгромив «Интер» в финале турнира (5:0). 19-летний вингер парижан отметился двумя голами и одним ассистом и был признан лучшим игроком встречи.
«Спасибо, «Парк-де-Пренс»! Спасибо, Париж! У меня нет слов. Это мечта, которая стала реальностью. Это безумие, я невероятно счастлив», – сказал Дезире Дуэ.
Дуэ первым принял участие в трех голах в финале ЛЧ – дубль и ассист в игре «ПСЖ» с «Интером»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
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