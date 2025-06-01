Дуэ первым принял участие в трех голах в финале ЛЧ – дубль и ассист в игре «ПСЖ» с «Интером»
Дезире Дуэ – первый игрок с 3 результативными действиями в финале Лиги чемпионов.
«ПСЖ» стал обладателем трофея, победив «Интер» в финале турнира (5:0). 19-летний вингер парижан отметился двумя голами и одним ассистом и был признан лучшим игроком встречи.
Дезире Дуэ стал первым игроком, который принял участие в трех голах в финале Лиги чемпионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Opta
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