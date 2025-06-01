Дуэ первым принял участие в трех голах в финале ЛЧ – дубль и ассист в игре «ПСЖ» с «Интером»

Дезире Дуэ – первый игрок с 3 результативными действиями в финале Лиги чемпионов.

«ПСЖ» стал обладателем трофея, победив «Интер » в финале турнира (5:0). 19-летний вингер парижан отметился двумя голами и одним ассистом и был признан лучшим игроком встречи.

Дезире Дуэ стал первым игроком, который принял участие в трех голах в финале Лиги чемпионов.

🇫🇷 🏆 «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов – впервые в истории