«Урал» проведет в Первой лиге второй сезон подряд. Клуб дважды проигрывал в стыках – в этом году «Ахмату», в прошлом – «Акрону»

«Урал» второй сезон подряд проведет в Мелбет Первой лиге.

Екатеринбуржцы уступили «Ахмату » по сумме двух стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ (2:1, 0:2).

Таким образом, «Урал » не смог вернуться в высшую лигу и проведет еще один сезон во втором дивизионе.

Год назад команда потеряла место в Премьер-лиге, уступив «Акрону » в стыковых матчах (0:2, 2:1).