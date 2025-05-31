«Урал» проведет в Первой лиге второй сезон подряд. Клуб дважды проигрывал в стыках – в этом году «Ахмату», в прошлом – «Акрону»
«Урал» второй сезон подряд проведет в Мелбет Первой лиге.
Екатеринбуржцы уступили «Ахмату» по сумме двух стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ (2:1, 0:2).
Таким образом, «Урал» не смог вернуться в высшую лигу и проведет еще один сезон во втором дивизионе.
Год назад команда потеряла место в Премьер-лиге, уступив «Акрону» в стыковых матчах (0:2, 2:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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