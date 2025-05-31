Тренер «Сочи» Гашичев о выходе в РПЛ: «Самое главное, что команда дошла до цели. Моя задача была – не испортить. Мы пришли в сбалансированную команду, которая горела победой»
Тренер «Сочи» прокомментировал выход в Мир РПЛ.
Сочинцы обыграли «Пари НН» в ответном стыковом матче за право играть в высшем дивизионе (3:1, первая игра – 1:2).
«Самое главное, что команда добилась победы, дошла до цели, к которой мы стремились. Моя задача была – не испортить.
Все произошло внезапно, и продолжились. Мы даже не успели ощутить такого напряжения: мы пришли в сбалансированную команду, которая горела победой. Мы внесли небольшие коррективы, небольшие изменения», – сказал Кирилл Гашичев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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