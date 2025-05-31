Тренер «Сочи» прокомментировал выход в Мир РПЛ.

Сочинцы обыграли «Пари НН » в ответном стыковом матче за право играть в высшем дивизионе (3:1, первая игра – 1:2).

«Самое главное, что команда добилась победы, дошла до цели, к которой мы стремились. Моя задача была – не испортить.

Все произошло внезапно, и продолжились. Мы даже не успели ощутить такого напряжения: мы пришли в сбалансированную команду, которая горела победой. Мы внесли небольшие коррективы, небольшие изменения», – сказал Кирилл Гашичев.