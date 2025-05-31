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  • Гончаренко про 1:3 с «Сочи» и вылет: «Хочется извиниться. Сегодня многое сработало против «Пари НН». Жара, перелеты и остальное сказались»
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Гончаренко про 1:3 с «Сочи» и вылет: «Хочется извиниться. Сегодня многое сработало против «Пари НН». Жара, перелеты и остальное сказались»

Виктор Гончаренко объяснил поражение от «Сочи» (1:3) в стыковом матче.

«Хочется извиниться за то, что сегодня произошло. Запоминается последнее. И то, как мы шли в концовке, мы царапались в каждом матче.

Но сегодня многие вещи сработали против нас, в первую очередь – контроль мяча на фоне усталости. И жара, и перелеты, и остальное… Конечно, это не оправдание, но это сказалось.

Дерганье, где мы играем, сказалось на команде, все это есть внутри коллектива, как бы мы ни пытались ребят от этого отвлечь.

Давайте дождемся, что будет с командой. Хотелось бы, чтобы этот прекрасный город и стадион имели прописку в РПЛ. Сейчас подъем футбола, народ все больше приходит на матчи.

Что касается моей судьбы, давайте на холодную голову будем это решать. Давайте пока будем говорить о команде», – сказал главный тренер «Пари НН».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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