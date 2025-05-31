Экс-директор «Барсы» о Дембеле: «Мы плохо с ним обошлись, не хватило терпения. Были разговоры, что он пил, ведет плохой образ жизни – ложь. Он был профессионалом»
Француз перешел в каталонский клуб летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Спортивным директором «Барсы» на тот момент был Роберто Фернандес Бонильо.
– Сколько вас критиковали, когда вы подписали Дембеле, а посмотрите теперь...
– С Усманом у нас не хватило терпения. Ни у кого. Ни у вас, прессы, ни у нас. Искренне говоря, думаю, мы плохо обошлись с этим игроком. К сожалению, должен сказать это именно так.
Он многого не понимал. Пришел совсем молодым, и представьте себе, я хотел его еще за два года до этого. У него были выдающиеся качества.
– В чем была ошибка?
– Не хватило терпения, и, главное, он получил две травмы. И это парадокс, потому что мне лично говорили, что он не слишком профессионален, а это было неправдой.
Он был отличным профессионалом. Он не пил, а говорили, что пил. Были разговоры, что он ведет плохой образ жизни – и это тоже было ложью.
Это сильно его ранило, я думаю, это его выбило из равновесия. Он – парень с большим характером, потому что после всего, что произошло, он смог добиться успеха в «Барсе». Его концовка получилась хорошей, при поддержке Хави, – сказал Роберто Фернандес Бонильо.