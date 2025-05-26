Жереми Нжитап: «Ямаль не новый Месси, Лионель достиг того, чего никто не может достичь. Не думаю, что Ламин сейчас лучший в мире, скорее это Мбаппе, Салах, Дембеле, Рафинья»

Жереми Нжитап не считает Ламина Ямаля лучшим игроком мира.

«Ямаль не новый Месси. Ламин – чертовски хороший игрок. У него просто феноменальные данные в 17 лет. Месси достиг того, чего никто не может достичь. У каждого человека свой путь, не хочется их сравнивать.

Не думаю, что Ямаль сейчас лучший в мире. Скорее это Мбаппе , Салах , Дембеле , Рафинья .

Этот год будет очень интересным в плане выбора «Золотого мяча». Я даже не могу выбрать лучшего, потому что все проделывают невероятную работу», – сказал бывший полузащитник «Челси».