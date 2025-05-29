Лугано о Дембеле: «Он будет фаворитом на «Золотой мяч», если «ПСЖ» выиграет ЛЧ. Усман играет гениально – Энрике дал ему свободу. В «Барсе» он так и не стал тем, кто все решает»

Диего Лугано отметил прогресс Усмана Дембеле в «ПСЖ».

«Дембеле играет гениально, потому что Луис Энрике нашел способ достучаться до него, создал комфортные условия. В «Барселоне» он играл здорово, но так и не стал тем, кто все решает. И это изменилось при Энрике.

Дембеле не хватало постоянства, он забивал нерегулярно. А в «ПСЖ » Луиса Энрике ему дали свободу. Луис Энрике его поддерживает, и Дембеле нашел здесь себя. Он очень быстрый, он может решить исход игры. Энрике дал ему спокойствие. Позволил решать и забивать.

Дембеле может получить «Золотой мяч » – если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, он будет фаворитом», – сказал экс-защитник «ПСЖ» в выездной студии Okko в Мюнхене.

«ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Интером» 31 мая.