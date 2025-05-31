Чистяков удалил Абердена из «Сочи» в 1-м тайме матча с «Пари НН», но после ВАР показал желтую. Судья назначил пенальти в пользу южан, увидев игру рукой Александрова на повторе

ВАР дважды вмешался в пользу «Сочи» в матче с «Пари НН».

На 26-й минуте ответного стыкового матча главный судья встречи Артем Чистяков показал красную карточку защитнику «Сочи » Набилю Абердену за то, что он схватил Вячеслав Грулев, вбегавшего в штрафную площадь.

Видеоассистенты пригласили арбитра посмотреть повтор, полагая что фол Абердена не срывал выход один на один. Чистяков изменил решение и поменял красную карточку на желтую.

Изображение: кадр из трансляции VK

В концовке тайма сочинцы получили право на исполнение пенальти. Игнасио Сааведра наносил удар из-за штрафной и попал выше ворот. ВАР вновь подозвал Чистякова – на повторе судья разглядел касание мяча о кулак Виктора Александрова, срезавшее удар чилийца.

Защитник «Пари НН » получил желтую карточку, Мартин Крамарич реализовал 11-метровый.

Изображение: кадр из трансляции VK

Игра проходит в Нижнем Новгороде. В данный момент идет второй тайм, сочинцы ведут со счетом 3:0 (1:2 – первый матч).