Тренер «Эспаньола» об интересе «Барсы» к Гарсии: «Сомневаюсь, что он туда перейдет. Не скажу, что дам руку на отсечение, но почти. Мне никогда не нравилась «Барса»

Тренер «Эспаньола» сомневается, что Жоан Гарсия перейдет в «Барсу».

Ранее сообщалось , что сине-гранатовые договорились с голкипером о переходе. Клуб готов заплатить отступные за Гарсию в размере 25-30 млн евро и отдать игрока в аренду.

«Может быть, его уже продали, но в клубе мне об этом ничего не сказали. Лично я сильно сомневаюсь, что он перейдет в «Барселону». Не скажу, что дам руку на отсечение, но почти.

Я знаю его еще по молодежной и резервной команде и всегда считал его вратарем топ-уровня. Думаю, он станет одним из лучших вратарей мира. За ту цену, которую он стоит, я бы долго не раздумывал, если бы мог его подписать.

Мне никогда не нравилась «Барса»», – заявил Маноло Гонсалес в эфире программы Ao Contraataque на Radio Galega, добавив что в детстве у него была возможность перейти в «Барсу», но он этого не сделал.