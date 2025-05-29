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  • Тренер «Эспаньола» об интересе «Барсы» к Гарсии: «Сомневаюсь, что он туда перейдет. Не скажу, что дам руку на отсечение, но почти. Мне никогда не нравилась «Барса»
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Тренер «Эспаньола» об интересе «Барсы» к Гарсии: «Сомневаюсь, что он туда перейдет. Не скажу, что дам руку на отсечение, но почти. Мне никогда не нравилась «Барса»

Тренер «Эспаньола» сомневается, что Жоан Гарсия перейдет в «Барсу».

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые договорились с голкипером о переходе. Клуб готов заплатить отступные за Гарсию в размере 25-30 млн евро и отдать игрока в аренду. 

«Может быть, его уже продали, но в клубе мне об этом ничего не сказали. Лично я сильно сомневаюсь, что он перейдет в «Барселону». Не скажу, что дам руку на отсечение, но почти.

Я знаю его еще по молодежной и резервной команде и всегда считал его вратарем топ-уровня. Думаю, он станет одним из лучших вратарей мира. За ту цену, которую он стоит, я бы долго не раздумывал, если бы мог его подписать. 

Мне никогда не нравилась «Барса»», – заявил Маноло Гонсалес в эфире программы Ao Contraataque на Radio Galega, добавив что в детстве у него была возможность перейти в «Барсу», но он этого не сделал.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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