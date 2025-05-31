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Карпин о Соболеве в сборной: «Какие авансы? Ему пенсию уже надо выписывать, лет-то сколько»

Валерий Карпин высказался об Александре Соболеве.

– Про Абдулкадырова вы сказали, что для него попадание в расширенный список – аванс. А Александр Соболев аванс не заслужил? Он же начал забивать.

– Ключевое слово «начал». Пускай продолжает, тогда окажется в расширенном списке. Мы же не смотрим только на то, сколько игрок забил. Забил два-три – так получилось. А Сергеев в этом месяце не забил, но до этого забил пять.

Но мы смотрим, как футболист двигается на поле, с какой скоростью, какую работу выполняет. Есть миллион вещей, на которые общественность не смотрит. Да и не должна на это смотреть. 

И потом – аванс Соболеву? Аванс дается Абдулкадырову – молодому футболисту, которого еще не было в сборной. Соболеву какие авансы? Ему пенсию уже надо выписывать, лет-то сколько, – сказал главный тренер сборной России о 28-летнем Соболеве.

Опубликовано: Sports
Источник: «КП Спорт»
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