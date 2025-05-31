Иньеста о камбэке «Барсы» после 0:4 с «ПСЖ»: «Один из вечеров, запонимающихся навсегда»

Андрес Иньеста вспомнил камбэк «Барсы» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов в 2017-м.

Каталонцы уступили в первом матче 1/8 финала со счетом 0:4, но в ответной игре на «Камп Ноу» победили 6:1.

«Было тяжело. Но камбэк – один из тех сумасшедших матчей. Это один из тех вечеров, которые вы всегда будете помнить», – сказал экс-хавбек «Барсы».