Иньеста о камбэке «Барсы» после 0:4 с «ПСЖ»: «Один из вечеров, запонимающихся навсегда»
Андрес Иньеста вспомнил камбэк «Барсы» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов в 2017-м.
Каталонцы уступили в первом матче 1/8 финала со счетом 0:4, но в ответной игре на «Камп Ноу» победили 6:1.
«Было тяжело. Но камбэк – один из тех сумасшедших матчей. Это один из тех вечеров, которые вы всегда будете помнить», – сказал экс-хавбек «Барсы».
Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports
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