Хави о том, что не выиграл «Золотой мяч»: «Не считаю себя лучше Месси и Роналду, я не мог в одиночку выигрывать матчи. Я плеймейкер, который дирижирует игрой»

Хави считает, что не заслуживал «Золотой мяч».

«Единственное, что я хотел получить – это «Бронзовый мяч». Трижды я становился третьим лучшим игроком мира, и по одному разу – четвертым и пятым, с 2008 по 2012 год.

Я не считаю себя лучше Месси, Криштиану Роналду или тех, кто выигрывал в последние годы. Я считаю себя плеймейкером, который дирижирует игрой. У меня не было способности в одиночку выигрывать матчи. Я могу построить игру так, чтобы команда победила.

Я очень горжусь тем, что был на таком уровне и, прежде всего, тем, что вписал свое имя в историю. Фото с моими друзьями Иньестой и Месси – это нечто историческое. Это потрясающе, я превзошел свои мечты», – сказал бывший полузащитник и тренер «Барселоны».