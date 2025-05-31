Макелеле вспомнил, что Калу должен был бить решающий пенальти в финале ЛЧ-2008, но Терри взял мяч: «Саломон был лучшим пенальтистом. Джон заплакал бы, если бы ему сказали не бить»
В финале Лиги чемпионов-2008 капитан «Челси» Джон Терри при счете 4:4 в серии пенальти мог принести команде победу, но поскользнулся при ударе и отправил мяч в штангу. «Манчестер Юнайтед» в итоге победил 6:5.
– Настала очередь Калу, но Терри взял его мяч.
– Терри исполнил пенальти вместо Калу?
– Именно так, но в хорошем смысле (в том плане, что игроки не ссорились за мяч – Спортс″). Но, как я вижу это сейчас, у Джонни сейчас нет двух Лиг чемпионов. Потому что Калу был лучшим пенальтистом в то время в «Челси».
– А почему ты не вмешался?
– Я узнал [о том, что Калу был лучшим пенальтистом «Челси»] только позже. Если бы я знал это, конечно, я бы сказал Джону: «Нет, Джон».
Но, конечно, он же мой одноклубник, верно? Терри заплакал бы [если бы ему сказали не исполнять пенальти]. Из-за всех мы проиграли этот матч, – сказал экс-игрок «Челси» в интервью Рио Фердинанду.