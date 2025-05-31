Два болельщика «ПСЖ» нарисовали логотип клуба на карте, пробежавшись по улицам Парижа. Фанаты преодолели 45,54 км за 3 часа и 44 минуты
Болельщики «ПСЖ» нарисовали логотип клуба, пробежавшись по улицам Парижа.
31 мая парижане сыграют против «Интера» в финале Лиги чемпионов.
Поклонники команды Пьер и Робин решили устроить забег по улицам столицы Франции и своим движением при использовании GPS-отслеживания нарисовали логотип клуба.
Фанаты преодолели 45,54 километра за 3 часа и 44 минуты.
Фото: x.com/TalkMyFootball
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Onze Mondial
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