Осинькин о будущем: «Каждый тренер хочет немного отдохнуть, но если будет по-настоящему интересное предложение — стоит рассмотреть»

Игорь Осинькин высказался о своем будущем после ухода из «Крыльев Советов».

— Сейчас планируете отдохнуть? Или готовы сразу принять новый клуб?

— Каждый тренер хочет немного отдохнуть. Всегда не хватает отпусков. Но если будет по-настоящему интересное предложение — его тоже стоит рассмотреть.

Сейчас у меня накопилось много семейных проблем, которые надо безотлагательно решать. Пока буду только этим заниматься. А предложений я еще не получал, – сказал бывший тренер «Крыльев Советов ».