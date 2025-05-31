Осинькин о будущем: «Каждый тренер хочет немного отдохнуть, но если будет по-настоящему интересное предложение — стоит рассмотреть»
Игорь Осинькин высказался о своем будущем после ухода из «Крыльев Советов».
— Сейчас планируете отдохнуть? Или готовы сразу принять новый клуб?
— Каждый тренер хочет немного отдохнуть. Всегда не хватает отпусков. Но если будет по-настоящему интересное предложение — его тоже стоит рассмотреть.
Сейчас у меня накопилось много семейных проблем, которые надо безотлагательно решать. Пока буду только этим заниматься. А предложений я еще не получал, – сказал бывший тренер «Крыльев Советов».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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